Вадим Евсеев: «У нас в «Уфе» сложился изумительный тренерский штаб»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о своем тренерском штабе.

— В эти карантинные дни больше всего не хватает общения, — написал Евсеев в Instagram. - Не по телефону или скайпу, а чтобы видеть живого человека перед собой. Я хочу рассказать о тех, с кем общался в последний год чаще и больше чем с женой.

У нас в «Уфе» сложился изумительный тренерский штаб. Есть те, кто играл за команду, когда она только начинала подъем и премьер-лига была разве что далекой мечтой. Но и для тех, кто работает в «Уфе» не так давно, клуб стал родным. Своим по-настоящему.

Начну с Сергея Томарова. Он стоял у истоков команды. Был главным тренером, работал ассистентом. В начале сезона Сергей захотел сменить направление работы и стал нашим аналитиком. Благодаря ему мы имеем четкое представление о каждом сопернике, о всех нюансах его игры. Топ-уровень аналитики!

Лилия Сидоркина — наш реабилитолог. Футболисты ее обожают, а тренировки с ней ненавидят. Работает с теми, кому врачи запретили тренироваться в общей группе. Когда смотришь на лица игроков, занимающихся под ее руководством, понимаешь, почему они стремятся вернуться в общую группу побыстрее. Всегда думаешь, видя ее занятия, что ты сам мог команду сегодня пощадить.

Юрий Перескоков каждого вратаря «Уфы» вывел на новый уровень. Лунев сыграл всего 10 матчей за клуб, когда его купил «Зенит». Что важно, Юрий может раскрыть вратаря в любом возрасте.

Артур Шайбеков следит за функциональным состоянием игрков, работает с данными GPS. Знает все компьютерные новинки в футболе, всегда готов подсказать что-то новое, пример тренера современной школы.

Николай Сафрониди отвечает за группу атаки. Сам пять лет играл за «Уфу». Ведет разминку, всегда готов принять участие в игровых упражнениях. Отрабатывает с форвардами и после окончания тренировки индивидуально. Что важно: хочет расти и развиваться, они с Шабейковым недавно получили тренерскую категорию Б. Обязательно будут учиться дальше.

Арслан Халимбеков работал со мной в «Амкаре» и Хабаровске. Опытный, мудрый тренер. Он много работал в связке с Гаджи Гаджиевым, был его помощником, тренировал дубль. Я знал, что хочу от него в «Уфе», и Арслан помогает мне во многом. У нас в команде великолепная дружественная обстановка, и его заслуга здесь велика. Как и других тренеров.