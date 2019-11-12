Вадим Евсеев: «У меня вопрос, как выбираются матчи с ВАР»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о ВАР. Система видеопомощи арбитрам применяется на некоторых матчах РПЛ.

— У меня вопрос, как выбираются матчи с ВАР? Он или для каждого матча, или ни для кого, — сказал Евсеев в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — А что у нас выборочно-то. То там, то там. Или ставьте для всех, или не начинайте. Скажите, что не готовы, через год. Сегодня играем с ВАР, завтра без. Мне эта ситуация непонятна. Что касается ошибок, то они в любой сфере есть.

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