Вадим Евсеев: «У «Динамо» не было голевых моментов, за исключением опасных эпизодов со стандартов»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:1).

— Подготовка к «Динамо» была индивидуальная, отличалась от того как готовились к матчам ранее, — написал Евсеев в Instagram. - В Уфе сейчас жара, за 35 градусов в эти дни. Да и матч начали в неимоверной духоте, термометр показывал +32. Конечно, тренировки перед матчем были восстановительные. Да и времени было мало после выездной игры с «Локомотивом».

У «Динамо» в атаке великолепный подбор исполнителей. Поэтому был план: при обороне играть низким блоком, насытив фланги, чтобы такие исполнители как Игбун и Жоаузинью не оставались 1 на 1 против наших игроков. Обязательно страховал партнера или крайний центральный защитник, или один из опорных.

Наш второй форвард играл ниже обычного, образуя в середине поля ромб, чтобы у соперника не получались быстрые переводы мяча с фланга на фланг. Если бы мы позволили это их полузащите, то могли не успеть перестроиться. А так, когда атаку начинал один из центральных защитников, времени было достаточно.

Считаю, что с обороной мы справились У соперника не было голевых моментов, за исключением опасных эпизодов со стандартов. 2 угловых привели к ударам их высокорослых игроков. А еще 1, во втором тайме привел к пенальти.

Что касается атаки, мы пытались насытить фланги игроками и играть в мелкий пас с последующим переводом мяча на другой фланг и при перехватах проводить быстрые атаки. В принципе, нам это удалось. После перерыва были неплохие выходы в атаку, но не хватило концовки, последнего паса.

Понятно, что в конце матча силенок не хватило, но все ребята сыграли даже не на пределе, а выше своих возможностей. Благодарен им за это. Претензий нет ни к кому.

Готовимся к последнему матчу сезона с «Арсеналом». Хотим сыграть так, чтобы своим футболом сказать спасибо болельщикам за их поддержку и эмоции.