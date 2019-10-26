Вадим Евсеев: «Тамбов» опустил нас на землю"

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился эмоциями после поражения в матче 14-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (0:3).

— Проиграли 0-3, значит, у нас не получилось все. Мы поначалу владели мячом, но соперник наказал нас в первой же атаке, в которой они перешли центр поля, — заявил Евсеев в эфире «Матч Премьер». — Нас на землю опустили. А то последние наши результаты чуть завысили самооценку игру.

Это урок, который будет нам полезен. Надо делать выводы. У нас сегодня много желтых карточек, но это у судьи надо спрашивать, откуда столько «желтых». Он дает карточки, не я.

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