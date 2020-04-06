Вадим Евсеев скучает по Уфе и «Уфе»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сказал, что соскучился по столице Башкирии во время карантина. Специалист выложил фото после одного из спектаклей с участием Алексея Маклакова и Марии Ароновой.

«Я вдруг понял, что очень скучаю по Уфе. И по «Уфе» тоже! Но речь сейчас о городе, — написал Евсеев в Instagram. — Уфа очень, очень красива. Я даже не ожидал, что она так влюбит в себя. Какой-то неспешностью, своими традициями и одновременно свежестью.

Подумал, что готов даже экскурсию провести по Уфе. Причем по нефутбольной, без стадиона и базы.

Мне очень нравится гулять по набережной Белой. Около двух километров уже отреставрировали, и если надо пройтись, отдохнуть и подумать, я иду туда.

Несколько раз был в «Арт-Квадрат». Похоже на Парк Горького: концерты, выставки, молодежь. Чувствуешь как бурлит жизнь. Там точно не до уединения.

Есть несколько любимых ресторанов. Там очень вкусно!

И еще в Уфе я чаще стал ходить в театр. Алексей Маклаков — один из самых разбиравшихся в футболе артистов. А Мария Аронова просто моя давняя любовь. Платоническая.

Ну и хоккей, конечно. Сам играю в свое удовольствие, когда есть время. И на матчи «Салавата Юлаева» выбирался несколько раз.

Пока писал это, «Бавария» возобновила тренировки. Надеюсь, скоро увидимся с Уфой. Ну и с «Уфой», конечно!"