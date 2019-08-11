13:57 11 августа | Футбол — РПЛ

Вадим Евсеев: "Сегодняшний матч с Черевченко не обсуждали"

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Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев сказал, что не обсуждал с главным тренером "Арсенала" Игорем Черевченко сегодняшний матч команд в рамках 5-го тура РПЛ. Оба специалиста ранее провели несколько сезонов в качестве игроков в составе "Локомотива".

- Жду от своей команды выполнения плана, который мы наметили, - сказал Евсеев в эфире "Матч премьер". - Играть компактно в обороне, агрессивно в атаке. 

- Перед матчем вы общались с тренером соперника. Обсуждали сегодняшние вопросы или просто беседовали?

- Сегодняшние вопросы не обсуждали, просто поговорили.

- В прошлом матче вас все устроило? В стартовом составе нет изменений.

- Раз нет изменений, значит все устроило. 

Трансляция матча "Арсенал" - "Уфа"

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