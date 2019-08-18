Самая короткая пресс-конференция в истории? Евсеев был очень краток после победы над «Ростовом»
18 августа 2019, 22:38
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после матча 6-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:0) остался доволен игрой команды и поздравил всех с победой. При этом вопрос был задан о том, почему уфимцы по-разному играют на своем поле и в гостях.
— Ребята сегодня молодцы, хорошо отработали, — приводит слова Евсеева пресс-служба «Уфы». — Я их поздравляю и вас всех поздравляю с победой.
После этого Евсеев ушел с пресс-конференции.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи