Вадим Евсеев рассказал, как его собака смотрит футбол и играет в него

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев? рассказал о том, как его собака Моня любит играть в футбол. В своем Instagram он опубликовал фото, как собака играет в настольный футбол.

— Собака лучший друг человека, а Моня еще и лучший подопытный для тренера. Собаки у нас были и раньше, но такой футбольной еще не было, — написал Евсеев. — Моня играет в футбол как настольный, так и на воздухе. Моня смотрит футбол и любит полаять на экран. Таня говорит, что на судей. Но я не верю.