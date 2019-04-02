Вадим Евсеев: "Потолкались немного, была борьба. Что тут такого?"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в интервью "СЭ" отметил, что не видит ничего такого в столкновении Вячеслава Кротова и Бекао в первом тайме матча 21-го тура чемпионата России с ЦСКА​.

– В первом тайме был эпизод, когда сошлись Кротов и Бекао после того, как ваш игрок заехал армейцу в живот. Ваш характер всем известен, просили футболистов играть жестче?

– А что такого неожиданного произошло в том моменте? Потолкались немного, была борьба. А что тут такого? Это футбол. На установке я говорил, чтобы вели борьбу. Чтобы ноги не убирали. Такая установка была. А что, кому-то не понравилось?

– Скорее наоборот.

– Ну вот и все. (Александр Рогулев)

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