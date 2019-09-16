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Вадим Евсеев: «От Кругового хочется видеть больше созидания»

16 сентября 2019, 22:44
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после ничьей с «Динамо» (0:0) в матче 9-го тура РПЛ прокомментировал участие в игре Силвестра Игбуна, выступавшего ранее за уфимцев, а также оценил действия Данила Кругового.

— К Игбуну как-то готовились, настраивали его?

— Если матч закончился 0:0, то хорошо подготовились — в плане того, что удалось не пропустить от него. А так, игроки знали, что он в составе, играли против него.

— Оцените дебют Кругового в этом сезоне?

— Он очень хорошо готовился почти три недели, был готов, эту игру физически выдержал. Хочется от него видеть больше в созидании. И эпизоды были, и моменты. Но когда футболист долго не играл, теряются игровые связи. Сегодня он сыграл достойно (Константин Колмаков)

Динамо — Уфа

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