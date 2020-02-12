Вадим Евсеев: «На первом сборе у «Уфы» были проблемы с эпидемией вируса, но все выздоровели»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги двух зимних сборов команды на Кипре. По его словам, команде удалось выполнить весь объем работы, несмотря на не всегда идеальные погодные условия.

— Иногда погодные условия нас немного подводили, был холодный ветер, но весь тренировочный процесс, все упражнения, которые были запланированы, мы выполнили. На первом сборе была общая подготовка — аэробная и беговая работа, а на втором было больше скоростно-силовой работы, объем тренировок в день возрастал, — цитирует официальный сайт «Уфы» Евсеева. — В дни перед заключительными контрольными матчами с «Урарту» и «Араратом-Арменией» мы проводили двухразовые тренировки с большой нагрузкой, поэтому ребятам не хватало легкости. Голова мыслила хорошо на футбольном поле, но ноги были очень тяжелые. И немаловажный фактор, что мы фактически все сборы провели без серьезных травм. Только на первом сборе были у нас небольшие проблемы, связанные с эпидемией вируса, но все выздоровели.

— Все ли в порядке с Даниилом Фоминым? Он получил повреждение в контрольном матче с «Урарту» и покинул поле раньше времени.

— Ему наступили на ногу чуть выше голеностопа, поэтому он получил сильный ушиб. На следующем сборе Фомин будет уже в строю и будет играть. Еще раз повторюсь — никто не получил серьезных повреждений в течение сборов.

— Команда подписала двух новичков, рассчитываете ли на них уже в весенней части сезона, или это больше ребята на перспективу?

— Гамида Агаларова я прекрасно знаю еще по работе с ним в махачкалинском «Анжи». Он игрок юношеской сборной России, яркий футболист, быстрый, взрывной нападающий, может хорошо завершить атаку. Рассчитываем на него. Что касается Остона Урунова, то он очень качественно провёл два сбора, зарекомендовал себя с наилучшей стороны, и ближе к концу стал игроком обоймы, на которого мы рассчитываем. Возможно, что и в весенней части сезона он нам поможет уже с самых первых игр.