Вадим Евсеев: «Когда-то все серии заканчиваются»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев перед матчем 9-го тура чемпионата России против «Динамо» рассказал, как клуб будет заменять нападающего Силвестра Игбуна, который перешел в стан бело-голубых.

— Игбуна и до этого заменяли. Ничего страшного, — сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер».

Мы «Зенит» не обыгрывали, «Ростов» не обыгрывали... Когда-то все серии заканчиваются. Когда закончится серия против «Динамо»? Надеюсь, что поскорее.

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