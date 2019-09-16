Вадим Евсеев: «К «Спартаку» будем готовиться в обычном режиме»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после ничьи с «Динамо» (0:0) в матче 9-го тура РПЛ ответил на вопрос о подготовке команды к матчу со «Спартаком».

— Перед матчем со «Спартаком» будет какой-то индивидуальный график подготовки команды или готовитесь в рядовом режиме — обычное количество выходных?

— Какого числа играем со «Спартаком»? Какие выходные тогда? Нам ехать всю ночь в Уфу. Будем восстанавливаться и готовиться. У нас меньше времени, но это нормально. Через третий на четвертый день — это нормальный график. У нас сейчас «Спартак», «Чайка», «Ахмат» и «Рубин», если мне не изменяет память. (Константин Колмаков)

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