Вадим Евсеев: «Игра с «Динамо» складывалась так, как мы и предполагали»
16 сентября 2019, 22:34
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничью с «Динамо» (0:0) в матче 9-го тура РПЛ.
— Я думаю, приобретенное очко — шаг вперед, — сказал Евсеев. — Мы довольны, игра складывалась как мы и предполагали. Знали, что «Динамо» быстро переходит в атаку — мы много теряли мячей в простых ситуациях, не получалось в атакующих действиях.
Во втором тайме создали момент. С моей точки, было видно, что был вне игры. Но надо использовать моменты. (Константин Колмаков)
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Результаты опроса
проголосовало: 23974Все опросы
Кто фаворит чемпионата России по футболу?
«Краснодар»
13.6%
«Зенит»
37.3%
«Ростов»
7.2%
ЦСКА
11.3%
«Локомотив»
6.2%
«Спартак»
12.2%
Кто-то другой
1.4%
Фаворита нет — и это круто
10.9%
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем