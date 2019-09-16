Вадим Евсеев: «Игра с «Динамо» складывалась так, как мы и предполагали»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничью с «Динамо» (0:0) в матче 9-го тура РПЛ.

— Я думаю, приобретенное очко — шаг вперед, — сказал Евсеев. — Мы довольны, игра складывалась как мы и предполагали. Знали, что «Динамо» быстро переходит в атаку — мы много теряли мячей в простых ситуациях, не получалось в атакующих действиях.

Во втором тайме создали момент. С моей точки, было видно, что был вне игры. Но надо использовать моменты. (Константин Колмаков)

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