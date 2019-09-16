РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Вадим Евсеев: «Игра с «Динамо» складывалась так, как мы и предполагали»

16 сентября 2019, 22:34
Теги:

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничью с «Динамо» (0:0) в матче 9-го тура РПЛ.

— Я думаю, приобретенное очко — шаг вперед, — сказал Евсеев. — Мы довольны, игра складывалась как мы и предполагали. Знали, что «Динамо» быстро переходит в атаку — мы много теряли мячей в простых ситуациях, не получалось в атакующих действиях.

Во втором тайме создали момент. С моей точки, было видно, что был вне игры. Но надо использовать моменты. (Константин Колмаков)

Динамо — Уфа

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Результаты опроса

проголосовало: 23974
Все опросы
Кто фаворит чемпионата России по футболу?
«Краснодар»
13.6%
«Зенит»
37.3%
«Ростов»
7.2%
ЦСКА
11.3%
«Локомотив»
6.2%
«Спартак»
12.2%
Кто-то другой
1.4%
Фаворита нет — и это круто
10.9%
Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




Прямой эфир
Прямой эфир