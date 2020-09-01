Вадим Евсеев: «Для всех игроков есть возможность закрепиться в составе»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев объяснил неудачный старт команды в новом сезоне. Уфимский коллектив набрал 5 очков в 6 турах.

— У нас серьезно изменился состав, — рассказал Евсеев журналисту Илье Казакову в программе «Футбол России». — Мы потеряли ведущих игроков. Круговой и Терентьев — в «Зените». Потом ушел системообразующий футболист Фомин в «Динамо».

Такая политика клуба. Брать молодых, воспитывать их, а потом продавать. На место лидеров пришли те, кто не играл или мало играл.

Есть, к примеру, Белоусов. Из футбольной семьи — у него папа играл за «Уфу». Светлая голова. Мне приятно, что он находится в нашей команде, что у нас есть свои воспитанники. Думаю, у него прекрасное будущее.

На сегодняшний момент для всех игроков есть возможность закрепиться в составе.