Вадим Евсеев: «Цель «Уфы» попасть в пятерку? Мы живем сегодняшним днем»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев перед матчем 14-го тура премьер-лиги против «Тамбова» поделился своими ожиданиями.
— Мы находимся в примерно равных позициях, одна-две игры, набранные очки, можно оказаться как вверху, так и внизу, — сказал Евсеев в эфире канала «Матч премьер».
— Нет эмоционального опустошения? Тренеры отмечают, что после сильных соперников тяжело настроить команду.
— Какие тренеры отмечают?
— Валерий Георгиевич Карпин.
— Мы мне вопросы задавайте, а не тренеру. Я считаю, что у нас с этим есть сложности, я с вами соглашусь. У нас были игры, после хороших соперников мы не добивались результата на домашнем стадионе. Мы играем на выезде с командой, которая сильно замотивирована, хочет набрать очки, вылезти из той ситуации, в которой сейчас оказались. Произошла смена тренера. Мы в первую очередь обращали внимания на свои действия и постараемся эти свои плоды показать на футбольном поле.
— У «Тамбова» поменялся тренер. В связи с этим изменилась ли подготовка «Уфы»?
— Я вам только что ответил на этот вопрос. Мы исходили из своего состояния и своей игры.
— Лидирующая пятерка оторвалась вперед. У «Уфы» есть цели попасть туда?
— Мы не смотрим ни вперед, ни назад. Мы живем сегодняшним днем. Смотреть таблицу будем перед новым годом.
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