Вадим Евсеев: «Были наверху и никому не хотелось оттуда уходить»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поражение в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России с «Динамо» (0:1).

— Вы видели, что было тяжеловато в конце игры, но ребята играли выше своих возможностей. Я поблагодарил их за это в раздевалке, — приводит слова тренера сайт «Уфы». — Я всеми футболистами доволен.

Что ждать от матча с «Арсеналом»? Качественную игру, которую в последнее время команда показывает. Я считаю, что мы «Динамо» ни в чем не уступили. Если посмотреть на статистику, то у «Динамо» очень дорогая и качественная линия нападения. Они забивают одиннадцатиметровый в матче с «Сочи», два с «Крыльями Советов», и с нами. Великолепно. Значит, у этих команд они не могу вскрыть оборону.

У нас есть свои проблемы, но есть и время, подойдут травмированные. Ребята опустошены. Мы были наверху и никому не хотелось оттуда уходить. С Тулой будет хорошая игра. Равные соперники и по очкам, и по игре.