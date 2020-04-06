Вадим Евсеев: «Беленов должен быть одним из кандидатов в сборную»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением об игре вратаря команды Александра Беленова.

— Пока пауза, пересматриваю наши матчи в этом сезоне, — написал Евсеев в Instagram. — И снова с удовольствием вижу насколько сильный у «Уфы» вратарь.

Для меня главное качество вратаря — надежность. Беленов пришел в «Уфу» уже опытным игроком, от него ждали именно надежности и не ошиблись. Александр один из самых стабильных игроков РПЛ. Я не встречал других вратарей, кто на следующий день после матча занимается на восстановительной тренировке вместе с теми, кто не играл и кому нужна большая нагрузка. Он очень любит футбол, очень любит тренироваться. Его сильные стороны это реакция и выбор позиции. Поэтому Беленов так хорош при пенальти, они с тренером Юрием Перескоковым много работают, стараясь сделать из Саши вратаря еще более высокого уровня.

Я уверен, что он должен быть одним из кандидатов в сборную. Потому что и по человеческим качествам Беленов один из самых сильных игроков лиги. Не случайно в «Уфе» он один из трех капитанов вместе с Аликиным и Йокичем.

С ним очень легко. Если ты только не игрок соперника.