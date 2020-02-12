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В зеркале — лев, в жизни — котенок. Слуцкий — про Дзюбу

12 февраля 2020, 18:12
В зеркале — лев, в жизни — котенок. Слуцкий — про Дзюбу. Фото instagram.com/leonid.slutsky/
В зеркале — лев, в жизни — котенок. Слуцкий — про Дзюбу. Фото instagram.com/leonid.slutsky/
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и нападающий «Зенита» Артем Дзюба продолжают троллить друг друга через Instagram.

На этот раз российский специалист сравнил футболиста с котенком, который смотрит в зеркало и видит в нем льва.

— Дзюба у зеркала, — подписана картинка.

Сегодня футболист сравнил тренера с Весельчаком У из советского мультфильма «Тайна третьей планеты», Слуцкий ответил сравнением Дзюбы с бревном. Затем футболист сравнил специалиста с одним из героев шоу «Форт Боярд», которого пытаются столкнуть с места Паспарту, Пастам и Пасмюрай.

Дзюба у зеркала

Публикация от Leonid Slutsky ?? (@leonid.slutsky)

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