В «Зените» опровергли слухи о возможном возвращении Рибалты в «Ювентус»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, что спортивный директор клуба Хавьер Рибалта может вернуться в «Ювентус».
«Не стоит верить слухам. Наш спортивный директор продолжает работу в клубе, никаких переговоров ни с кем не ведет, его контракт как минимум до конца сезона, и мы вместе работаем над поставленными задачами», — цитирует Медведева Sport24.
Рибалта работает в «Зените» с лета 2018 года. При нем клуб из Санкт-Петербурга дважды выиграл чемпионат России (2018/19, 2019/20), один раз — Кубок (2019/20) и Суперкубок страны (2020).
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2020-10-13-v-zenite-oprovergli-slukhi-o-vozmozhnom-vozvrashchenii-sportivnogo-direktora-ribalty-v-yuventus