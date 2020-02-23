В Уфе прошел турнир болельщиков, посвященный Дню защитника Отечества

В Уфе на стадионе «Нефтяник» прошел IV футбольный турнир болельщиков, посвященный Дню защитника Отечества.

Инициатором его проведения стал фан-клуб «Уфы». В этом году он прошел под девизом «Мы все Уфа». Участниками турнира кроме команды футбольных фанатов стали болельщики, представляющие баскетбол, хоккей и волейбол.

После окончания турнира участники поблагодарили руководство ФК «Уфа» за помощь в организации мероприятия.