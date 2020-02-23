В Уфе прошел турнир болельщиков, посвященный Дню защитника Отечества
23 февраля 2020, 16:57
В Уфе на стадионе «Нефтяник» прошел IV футбольный турнир болельщиков, посвященный Дню защитника Отечества.
Инициатором его проведения стал фан-клуб «Уфы». В этом году он прошел под девизом «Мы все Уфа». Участниками турнира кроме команды футбольных фанатов стали болельщики, представляющие баскетбол, хоккей и волейбол.
После окончания турнира участники поблагодарили руководство ФК «Уфа» за помощь в организации мероприятия.
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