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В Уфе прошел турнир болельщиков, посвященный Дню защитника Отечества

23 февраля 2020, 16:57
В Уфе прошел IV футбольный турнир болельщиков. «Мы все Уфа» — девиз турнира.
В Уфе прошел IV футбольный турнир болельщиков.

В Уфе на стадионе «Нефтяник» прошел IV футбольный турнир болельщиков, посвященный Дню защитника Отечества.

Инициатором его проведения стал фан-клуб «Уфы». В этом году он прошел под девизом «Мы все Уфа». Участниками турнира кроме команды футбольных фанатов стали болельщики, представляющие баскетбол, хоккей и волейбол.

После окончания турнира участники поблагодарили руководство ФК «Уфа» за помощь в организации мероприятия.

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