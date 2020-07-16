В «Уфе» эпидемия? Команда вышла на матч с «Динамо» без многих игроков
16 июля 2020, 17:15
В стартовый состав «Уфы» на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» не вышла целая группа ведущих игроков команды хозяев.
В частности, отсутствуют основной вратарь Беленов, главная звезда Фомин, а также Терентьев и Козлов — они играли в прошлом туре, об их травмах не сообщалось. Помимо этого отсутствуют Неделчару, Никитин, Кротов, Карп, Пуцко, Йокич. Ранее появлялась информация о том, что в «Уфе» обнаружено два новых заболевших коронавирусом.
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