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В «Уфе» эпидемия? Команда вышла на матч с «Динамо» без многих игроков

16 июля 2020, 17:15
Александр Беленов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Беленов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В стартовый состав «Уфы» на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» не вышла целая группа ведущих игроков команды хозяев.

В частности, отсутствуют основной вратарь Беленов, главная звезда Фомин, а также Терентьев и Козлов — они играли в прошлом туре, об их травмах не сообщалось. Помимо этого отсутствуют Неделчару, Никитин, Кротов, Карп, Пуцко, Йокич. Ранее появлялась информация о том, что в «Уфе» обнаружено два новых заболевших коронавирусом.

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