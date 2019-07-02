В УЕФА прокомментировали идею расширения РПЛ за счет приглашения зарубежных команд

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил о том, что представители РПЛ не обращались в организацию с предложениями о расширении турнира с помощью зарубежных клубов, информирует РБК.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер после заседания исполкома РФС в разговоре с журналистами высказал идею расширения РПЛ за счет приглашения зарубежных команд.

"Внутренние соревнования являются основой футбола в Европе. Хотя в некоторых случаях упоминались транснациональные соревнования, на данный момент нет конкретных предложений. Любая такая идея или предложение будут обсуждаться УЕФА только в случае их представления национальными ассоциациями, их клубами и лигами, поскольку это может стать стратегическим событием в некоторых европейских регионах", — приводит слова представителей УЕФА РБК.

Гинер снова всех опередил. Он хочет объединенный чемпионат 2.0