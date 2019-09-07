В ТВ-программе все игры 9-го тура — по датам и времени. РПЛ до сих пор не опубликовала расписание осени
Календарь осенней части чемпионата России по футболу не был опубликован на минувшей рабочей недели.
Ранее представители лиги сообщали, что расписание игр турнира РПЛ после международной паузы до зимнего перерыва появится 5 сентября — однако ни позавчера, ни вчера этого не произошло.
В пункте 6.6 Регламента Российской премьер-лиги на чемпионат России-2019/2020 говорится: «Время начала матчей устанавливает Премьер-лига по согласованию с основным вещателем и извещает об этом клубы не позднее чем за 14 дней до их проведения».
При этом на сайте «Матч ТВ» в разделе «Программа» игры 9-го тура расписаны по датам и времени.
Расписание 9-го тура РПЛ согласно трансляция телеканала «Матч Премьер»:
13 сентября (пятница)
«Зенит» — «Арсенал»
Начало матча — в 20:00 (мск)
14 сентября (суббота)
«Спартак» — «Урал»
Начало матча — в 16:30 (мск)
«Сочи» — «Локомотив»
Начало матча — в 19:00 (мск)
15 сентября (воскресенье)
«Оренбург» — «Рубин»
Начало матча — в 11:30 (мск)
«Динамо» — «Уфа»
Начало матча — в 14:00 (мск)
«Тамбов» — ЦСКА
Начало матча — в 16:30 (мск)
«Краснодар» — «Крылья Советов»
Начало матча — в 19:00 (мск)
16 сентября (понедельник)
«Ростов» — «Ахмат»
Начало матча — в 20:00 (мск)
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