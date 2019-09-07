Календарь осенней части чемпионата России по футболу не был опубликован на минувшей рабочей недели.

Ранее представители лиги сообщали, что расписание игр турнира РПЛ после международной паузы до зимнего перерыва появится 5 сентября — однако ни позавчера, ни вчера этого не произошло.

В пункте 6.6 Регламента Российской премьер-лиги на чемпионат России-2019/2020 говорится: «Время начала матчей устанавливает Премьер-лига по согласованию с основным вещателем и извещает об этом клубы не позднее чем за 14 дней до их проведения».

При этом на сайте «Матч ТВ» в разделе «Программа» игры 9-го тура расписаны по датам и времени.

Расписание 9-го тура РПЛ согласно трансляция телеканала «Матч Премьер»:

13 сентября (пятница)

«Зенит» — «Арсенал»

Начало матча — в 20:00 (мск)

14 сентября (суббота)

«Спартак» — «Урал»

Начало матча — в 16:30 (мск)

«Сочи» — «Локомотив»

Начало матча — в 19:00 (мск)

15 сентября (воскресенье)

«Оренбург» — «Рубин»

Начало матча — в 11:30 (мск)

«Динамо» — «Уфа»

Начало матча — в 14:00 (мск)

«Тамбов» — ЦСКА

Начало матча — в 16:30 (мск)

«Краснодар» — «Крылья Советов»

Начало матча — в 19:00 (мск)

16 сентября (понедельник)

«Ростов» — «Ахмат»

Начало матча — в 20:00 (мск)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, главные трансферы и все переходы лета-2019