В «Тамбове» согласны с решением возобновить сезон

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков? считает, что возобновление сезона является правильным решением. Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня.

— Если вышестоящие органы понимают, что это безопасно, то почему бы и нет? В этой ситуации возобновить сезон — правильное решение, — цитируют «Известия» Худякова. — Что касается нашего клуба, у которого самый маленький бюджет в лиге, для нас это тяжело и накладно. Но решение есть, и мы его принимаем.