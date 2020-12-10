Минфин США ввел санкции против ФК «Ахмат» и одноименного клуба ММА
Министерство финансов США ввело санкции в отношении ряда российских граждан, компаний и организаций, сообщается на сайте ведомства. В их числе футбольный клуб «Ахмат».
Также под санкции попал бойцовский клуб ММА «Ахмат» и абсолютный чемпионат «Ахмат» — организация, проводящая турниры по смешанным единоборствам.
«Ахмат» занимает восьмое место в Тинькофф российской премьер-лиге, имея в активе 25 очков после 17 матчей.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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