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В «Спартаке» прокомментировали заявление Юрана, что Урунов переписан на пять лет

14 декабря 2020, 20:58
Остон Урунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Остон Урунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление главного тренера «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана.

Специалист сказал, что 19-летний полузащитник красно-белых Остон Урунов старше своего официального возраста на четыре-пять лет.

— Такие слова требуют подтверждения, — заявил «СЭ» Фетисов. — С радостью посмотрим доказательства.

(Севастиан Терлецкий)

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