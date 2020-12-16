В «Спартаке» показали, чем занимается команда перед матчем с «Зенитом»
14:40
Пресс-служба «Спартака» в Twitter показала досуг команды накануне матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».
Футболисты вместе с тренерским штабов прогулялись по Санкт-Петербургу, настраиваясь на игру.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в среду, 16 декабря. Начало — в 20.00 (мск). После 18 туров хозяева лидируют в Тинькофф РПЛ с 38 очками, спартаковцы — вторые, набрав на три балла меньше.
Следить за матчем «Зенит» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ».
? Немного прогулялись до матча— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 16, 2020
5:30 до #ЗенитСпартак. pic.twitter.com/1DuCTCLrk0
Результаты опроса
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Как «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 19-го тура РПЛ?
«Зенит» выиграет с разностью в 1-2 мяча
35.2%
Игра завершится крупной победой «Зенита»
12.9%
«Спартак» выиграет с разностью в 1-2 мяча
26.2%
Игра завершится крупной победой «Спартака»
5.8%
Команды сыграют вничью
19.9%
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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