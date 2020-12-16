В «Спартаке» показали, чем занимается команда перед матчем с «Зенитом»

Пресс-служба «Спартака» в Twitter показала досуг команды накануне матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

Футболисты вместе с тренерским штабов прогулялись по Санкт-Петербургу, настраиваясь на игру.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в среду, 16 декабря. Начало — в 20.00 (мск). После 18 туров хозяева лидируют в Тинькофф РПЛ с 38 очками, спартаковцы — вторые, набрав на три балла меньше.

Следить за матчем «Зенит» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ».