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В «Спартаке» подтвердили, что сотрудники клуба на матче с «Зенитом» будут оснащены видеорегистраторами

11:42
«Спартак» в Санкт-Петербурге будет не только под прицелом камер ТВ и наблюдения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» в Санкт-Петербурге будет не только под прицелом камер ТВ и наблюдения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов в интервью «СЭ» рассказал, что сотрудники клуба на матчах будут оснащены видеорегистраторами.

«Да, уже сегодня на матче наши сотрудники будут носить записывающие устройства. Это примерно то же самое, что есть у стюардов и сотрудников полиции, — сказал Фетисов. — В подтрибунном помещении на «Фиште» был местный оператор, который все снимал. А потом клуб решил дозировано выдавать записи в том виде, который выгоден именно «Сочи». А по стационарным камерам слежения вообще непонятно, что происходило. Если, конечно, нам предоставили записи со всех камер, у КДК такой вопрос тоже вчера возник. В том числе поэтому и перенесли рассмотрение вопроса».

«С одной стороны, записывающие устройства у нас вводятся после инцидента в Сочи, — отметил представитель «Спартака». — С другой стороны, лично я считаю, что этот шаг логичный, потому что он позволит быстрее разбираться в спорных ситуациях, которые периодически возникают. А то получается, что две стороны говорят разное, а у бедного Григорьянца голова взрывается».

Игра 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0) в субботу обернулась большим скандалом. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско обвинил тренера вратарей хозяев Дмитрия Бородина в проявлении национализма и после финального свистка повздорил с голкипером южан Сосланом Джанаевым, что привело к потасовке с участием ассистента немца Андреаса Хинкеля и полузащитника сочинцев Жоаозиньо. КДК РФС отложил рассмотрение дела на неделю — на 21 декабря.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в среду, 16 декабря. Начало — в 20.00 (мск). После 18 туров хозяева лидируют в Тинькофф РПЛ с 38 очками, спартаковцы — вторые, набрав на три балла меньше.

Следить за матчем «Зенит» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ».

(Сергей Федоров)

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Как «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 19-го тура РПЛ?
«Зенит» выиграет с разностью в 1-2 мяча
35.2%
Игра завершится крупной победой «Зенита»
12.9%
«Спартак» выиграет с разностью в 1-2 мяча
26.2%
Игра завершится крупной победой «Спартака»
5.8%
Команды сыграют вничью
19.9%
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