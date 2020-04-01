В «Спартаке» не было разногласий на тему снижения зарплаты

По данным «СЭ», в «Спартаке» не было противостояния на тему снижения зарплаты во время паузы в чемпионате. Все футболисты без исключения отнеслись к предложению конструктивно, в том числе и легионеры. Обсуждения касались только величины урезания окладов. В итоге футболисты сошлись на 40 процентах. (Константин Алексеев)

Во вторник «Спартак» объявил, что футболисты продолжат поддерживать форму дома, а возобновление тренировок намечено на 4 мая.

Леонид Федун: «Было несложно договориться с игроками о снижении зарплаты на 40 процентов. Спасибо им!» // Томас Цорн: «Сокращение зарплат игроков «Спартака» пока касается только апреля»

Первыми на снижение зарплаты в «Спартаке» согласились Тедеско и тренеры