В "Спартаке" назвали отличными продажи абонементов на новый сезон

Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко опубликовал информацию о процессе продажи абонементов на матчи красно-белых в сезоне-2019/20. Об этом он сообщил в своем Твиттере.

Атаманенко опубликовал скриншот с заявлением пресс-службы красно-белых в одном из мессенджеров, где написано, что по итогам 12 дней москвичи реализовали в количестве на 5,7 процентов абонементов больше, чем с аналогичным периодом в прошлом сезоне.

"12 дней 1 этапа кампании 19/20 сравниваем с таким же периодом 1 этапа кампании 18/19. В части процентов продления судить преждевременно, еще 3 дня на это и многие покупают в последние дни. Непродления есть всегда, даже в постчемпионский сезон были", – написано в заявлении пресс-службы.

Немного о предварительных результатах первого этапа абонементной кампании - в официальном мессенджере Клуба. С победой в товарищеском матче и хороших выходных, 🔴⚪️! pic.twitter.com/NAAneeySxm — Alexander Atamanenko (@atamanenko) 22 июня 2019 г.

"Спартак" объявил цены на абонементы. Чем недовольны фанаты?