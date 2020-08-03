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В «Спартаке» назвали бюджет клуба

3 августа 2020, 14:44
Игроки «Спартака». Фото ФК «Спартак»
Игроки «Спартака». Фото ФК «Спартак»
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Бюджет «Спартака» на ближайший сезон составит 8,6 миллиарда рублей. Об этом РБК сообщил директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

Ранее в Telegram-канале «Мутко против» появилась информация, что бюджет «Спартака» на ближайший сезон составит 19 миллиардов. В прошлом сезоне бюджет клуба был равен 11 миллиардам.

По итогам прошлого года «Спартак» заплатил агентам футболистов 11,7 миллиона евро. Эти данные приводил Российский футбольный союз (РФС), ссылаясь на отчетность клубов за 2019 год.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5f27eed49a7947ac54cf43e8?ruid=uUjlA15uBdSHNSMLA3TnAg==&from=from_main_13

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