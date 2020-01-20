В «Спартак» предложений по Айртону не поступало
20 января 2020, 15:00
Как стало известно «СЭ», «Спартаку» не поступало предложений об аренде или продаже защитника Айртона Лукаса. Сам клуб не рассматривает ни один, ни другой вариант.
Айртон выступает за «Спартак» с декабря 2018 года. В текущем сезоне бразилец провел 23 матча и отметился голевой передачей.
Бразильские СМИ сообщали, что 22-летний футболист может покинуть московский клуб за 7-8 млн евро. В игроке якобы заинтересован «Сантос» и надеется приобрести футболиста. (Вячеслав Короткин)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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