21:31 11 апреля | Футбол — РПЛ

"В составе "Уфы" будут изменения". Евсеев - о матче с "Енисеем"

0
Обсудить

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев заявил, что произведет изменения в составе перед матчем 23-го тура премьер-лиги против "Енисея"

- Тренировки проходят в штатном режиме, - сказал Евсеев в интервью клубной пресс-службе. - Существует план подготовки, стараемся его придерживаться, но есть корректировки. Будут изменения в составе, ведь Йокич пропустит игру. Есть варианты, кто его заменит.

Мы все из запланированного сделали. Есть пара дней, где мы добавим некоторые штрихи в работу. Сысуев уже готов играть: он мог выйти на поле и с "Ростовом", но мы выбрали других ребят. Табидзе уже вчера тренировался, провел первую часть, а потом ушел. Йокич начнет тренироваться, а у Салатича есть проблемы с ахиллом. Надеемся, на следующей неделе он вернется в общую группу. 

"Уфа" занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.

Енисей - Уфа

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Опрос

Кто главный конкурент "Зенита" после 22-х туров РПЛ?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=ba-l5t2xD6M

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
Материалы других СМИ