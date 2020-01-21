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В «Сочи» ожидают роста посещаемости домашних игр после аренды Кокорина

21 января 2020, 15:46
2 ноября 2019 года. Сочи, стадион «Фишт». «Сочи» — «Тамбов» — 1:2. Болельщики домашней команды. Фото ФК «Сочи»
2 ноября 2019 года. Сочи, стадион «Фишт». «Сочи» — «Тамбов» — 1:2. Болельщики домашней команды. Фото ФК «Сочи»
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Пресс-служба «Сочи» сообщила, что в клубе ожидают увеличения количества болельщиков на домашнем стадионе команды после аренды нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Безусловно, это талантливый футболист, безусловно, он усилит команду, и мы надеемся, что и болельщикам он будет интересен и, возможно, кто-то будет ходить на футбол в «Сочи», чтобы посмотреть на Александра, — приводит слова представителя пресс-службы «Сочи» ТАСС. — На данный момент он находится не в расположении команды».

28-летний Кокорин будет выступать за «Сочи» до конца текущего сезона.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7567383

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