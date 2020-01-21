В «Сочи» ожидают роста посещаемости домашних игр после аренды Кокорина
21 января 2020, 15:46
Пресс-служба «Сочи» сообщила, что в клубе ожидают увеличения количества болельщиков на домашнем стадионе команды после аренды нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
«Безусловно, это талантливый футболист, безусловно, он усилит команду, и мы надеемся, что и болельщикам он будет интересен и, возможно, кто-то будет ходить на футбол в «Сочи», чтобы посмотреть на Александра, — приводит слова представителя пресс-службы «Сочи» ТАСС. — На данный момент он находится не в расположении команды».
28-летний Кокорин будет выступать за «Сочи» до конца текущего сезона.
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