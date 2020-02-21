В «Сочи» может перейти чемпион мира 2018 года

Экс-защитник «Фенербахче» Адиль Рами может продолжить карьеру в «Сочи», информирует RMC Sport. На данный момент стороны ведут переговоры. Как отмечается, 34-летний француз уже вылетел в Россию.

Напомним, Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции. Однако на ЧМ в России он не принял участие ни в одном матче.

После ухода из «Фенербахче», где он провел только семь матчей, Рами стал свободным агентом. Ранее он также выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и «Милан».