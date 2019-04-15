В СИЗО к Кокорину до сих пор не пустили спортивного врача

К нападающему "Зенита" Александру Кокорину, находящемуся в СИЗО "Бутырка", до сих пор не пустили спортивного врача петербургского клуба. На прошлой неделе главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сообщил, что в ближайшее время доктор сможет посетить форварда. Кокорин регулярно жаловался на боли в ноге.

- Кокорин говорит, что до сих пор не пустили врачей, - приводит РИА Новости слова ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова. - В целом на условия содержания не жалуется.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live