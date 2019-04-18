В семье Ракицкого родился сын. Фото

В семье защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого родился сын. Об этом 29-летний украинец сообщил в своем Инстаграме, опубликовав соответствующую фотографию. Это второй ребенок в семье футболиста - у него также есть дочь.

- Я самый счастливый!!! Спасибо, любимая! Спасибо за сына!!!!!!!!! Я вас очень сильно люблю, - написал Ракицкий.

Напомним, Ракицкий перешел в "Зенит" 28 января, подписав контракт, рассчитанный на 3,5 года. В текущем сезоне защитник провел 21 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков после 23 туров.

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