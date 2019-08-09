В "Рубине" пока не знают, где команда будет играть весной

"Рубин" до зимнего перерыва будет проводить домашние матчи на стадионе Центральный, а вот где команда будет играть во второй части чемпионата России – пока неизвестно. Об этом "СЭ" сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Ранее издание Inkazan сообщило, что "Рубин" может весь сезон провести на Центральном стадионе. С начала лета "Казань Арену" начали готовить к проведению церемоний открытия и закрытия WorldSkills-2019. Турнир пройдет в Казани с 21 по 27 августа.

– Мы подтверждаем, что до зимнего перерыва будем играть на Центральном стадионе, а что будет после – пока сказать не можем. Возможно, будем играть на Центральном, возможно – на "Казань Арене", – сказали в пресс-службе.

"Рубин" после четырех туров идет на пятом месте в чемпионате России-2019/20, набрав 7 очков. (Арман Мкртчян)