В РПЛ временно отменят микст-зоны, а пресс-конференции, возможно, будут через Zoom

Заместитель генерального секретаря РФС по развитию Максим Митрофанов дал удаленную пресс-конференцию, на которой рассказал о работе СМИ после возобновления чемпионата России.

— При входе на стадион будем контролировать у всех температуру. Определили основные виды разрешенных действий. Вживую пресс-конференции проходить не будут, но мы отрабатываем возможность их проведения удаленно, через Zoom. Микст-зона отменится: здоровьем журналистов рисковать не хочется, да и игроки будут подходить близко к ним. Видеосъемка в раздевалках будет запрещена — нельзя заносить внутрь аппаратуру, пусть и продезинфицированную. (Гоша Чернов)