В РПЛ подтвердили, что летнее трансферное окно будет длиться с 26 июля по 19 сентября
5 июня 2020, 17:15
На сайте Тинькофф — Российской премьер-лиги появилось заявление по итогам общего собрания клубов РПЛ, в котором сообщается о сроках летнего трансферного окна.
Как ранее заявил в разговоре с «СЭ» президент «Урала» Григорий Иванов, трансферное окно в РПЛ откроется 26 июля и закроется 19 сентября.
Чемпионат России-2019/20 возобновится 19 июня.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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