В «Роторе» выявлено три новых случая заражения коронавирусом перед матчем с «Краснодаром»

Как стало известно «СЭ», в «Роторе» выявлено три новых положительных теста на коронавирус. В клубе ждут решения РПЛ по поводу проведения матча 7-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Игра должна пройти сегодня, 13 сентября, начало — в 19.00 (мск).

Вчера волгоградская команда объявила о положительном тесте на covid-19 у семерых футболистов. При этом, согласно заявлению «Ротора», все они изолированы. (Максим Алланазаров)

«Краснодар» с 8 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ротор» — 16-я строчка и два балла.