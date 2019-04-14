В Ростове-на-Дону проверяют прилетевших фанатов "Спартака"

Прилетевших в Ростов-на-Дону на матч с "Ростовом" фанатов "Спартака" тщательно проверяют и заставляют пройти дополнительный паспортный контроль. Об этом пишут болельщики в социальных сетях.

Таким образом правоохранительные органы находят забаненных за пиротехнику фанатов. Как отмечается, одного из них вычислили по спискам пассажиров и увели в спецкомнату.

Матч 23-го тура чемпионата России Ростов - Спартак пройдет сегодня (начало - в 19.00 по московскому времени).

"Ростов" – "Спартак": чемпионат России, премьер-лига, 23-й тур, 14 апреля 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 19.00 (мск)