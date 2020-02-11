В РФС заявили, что пока не получали денег от «Монако»

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачев отметил, что в настоящий момент РФС и «Монако» решают несколько технических моментов, связанных с выплатой денег после перехода полузащитника Александра Головина во французский клуб.

По его словам, деньги могут быть перечислены уже в ближайшее время. Суммы будут пропорционально разделены между школами, которые значатся в паспорте футболиста.

Ранее сообщалось, что по подсчетам, первая школа Головина должна была получить 0,75 процента от суммы трансфера — это порядка 225 тысяч евро.

— Денег от «Монако» РФС не получал, — цитирует Рогачева «Чемпионат». — Правом требования выплат по механизму солидарности при международном переходе футболиста в соответствии с регламентом ФИФА по статусу и переходам игроков обладают соответствующие школы и клубы, которые осуществляли подготовку футболиста согласно электронному паспорту футболиста. Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года. По регламентам воспитавшие его академии имеют право получить компенсацию в течение 24 месяцев. Но напрямую к «Монако» или в РФС с просьбой оказать содействие в течение года они так и не обратились. Тогда летом 2019 года мы решили взять инициативу в свои руки и связались с «Монако» с мотивированной просьбой о выплате по механизму солидарности, в том числе указав на сложность выполнения спортивными школами требований российского валютного законодательства.

В настоящий момент РФС и «Монако» решают несколько технических моментов, связанных с фактической выплатой в РФС. И мы хотели бы поблагодарить руководство футбольного клуба за оперативное взаимодействие по этому важному вопросу. Мы также проинформировали ещёев прошлом году соответствующие школы о сложившейся ситуации и уже получили их письменное согласие на представительство и переговоры с клубом «Монако» в целях скорейшего платежа в Россию.

Надеемся, что деньги будут перечислены уже в ближайшее время. Суммы будут пропорционально разделены между школами, которые значатся в паспорте футболиста. После поступления денежных средств РФС перечислит школам выплаты в строгом соблюдении регламента ФИФА, который, кстати, не предусматривает обязанности перечисления части солидарных выплат в пользу конкретных тренеров, подготовивших игрока. Однако нам необходимо еще уточнить статус всех школ, в которых учился Головин. По регламенту ФИФА получить средства могут только футбольные школы.

Школа в Калтане, например, не значится в паспорте футболиста, который заводится с 10 лет (ранее — с 12 лет). Также надо уточнять, является ли сейчас субъектом футбола спортивная школа в Осинниках. Поэтому, возможно, после дополнительных консультаций РФС примет особое решение о том, что именно сделать с получаемыми средствами, решая главную задачу — использование средств механизма солидарности на цели развития детского футбола в городах, где воспитали соответствующую футбольную звезду. Один из вариантов — строительство или реконструкция футбольной инфраструктуры в Калтане и Осинниках, возможна и грантовая поддержка тренеров, воспитавших высококлассного игрока.

Васильев уточнит, получила ли школа Головина в Калтане деньги от его трансфера