В РФС рассмотрят эпизод с заходом Тедеско в судейскую после матча с «Зенитом»

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказал свое мнение о работе арбитров в центральном матче 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (1:0), а также о том, что этому сопутствовало.

— Судейский комитет РФС ожидает рапорт инспектора, видеоматериалы ВАР и жалобу ФК «Спартак». Их рассмотрение будет проведено в сжатые сроки. В случае выявления ошибки арбитра Виталия Мешкова это может негативно повлиять на его рейтинг и дальнейшие назначения, — сказал Хачатурянц. — Отдельно будет рассмотрен эпизод с посещением судейской комнаты тренером «Спартака» Доменико Тедеско и его поведением. Кроме того, мы полагаем, что необходимо прекратить практику появления посторонних людей в судейской — там могут находиться только арбитры и инспектор матча.

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