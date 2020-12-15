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В РФС оценили действия ВАР на матче ЦСКА — «Урал»

15 декабря 2020, 20:03
Эпизод матча ЦСКА — «Урал». Фото РФС.
Эпизод матча ЦСКА — «Урал». Фото РФС.
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Специальный советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей провел анализ работы ВАР в матче 18-го тура Тинькофф российской премьер-лиги ЦСКА — «Урал» (2:2).

Главным арбитром матча был Алексей Сухой, ВАР — Сергей Карасев, АВАР — Дмитрий Сафьян. Рассматривался эпизод с назначением пенальти в ворота «Урала» после того, как мяч попал в руку Егору Герасимову на 57-й минуте. 11-метровый в итоге реализовал Никола Влашич.

Что касается ВАР, то, по мнению эксперта, не зная точных нюансов, связанных с коммуникацией между судьей и ВАР, невозможно оценить правильность решения ВАР в части рекомендации судье отправиться к монитору. Также он отметил, что правильное применение правил игры и инструкций УЕФА не должно приводить к назначению пенальти в данной конкретной ситуации, если только инструкции для российских арбитров говорят иное.

Более детально с выводами Эллерея можно ознакомиться на сайте РФС.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212899

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