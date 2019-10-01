В РФС не увидели пенальти в ворота «Оренбурга» в концовке матча со «Спартаком»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что в концовке матча 11-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Оренбургом» (1:2) ни в одном из трех эпизодов судья не должен был назначать пенальти.

— Во всех трех моментах департамент поддерживает решение арбитра продолжить игру, — сказал Егоров. — На 87-й минуте было игровое столкновение.

По моменту на 90-й есть подробное видео, таких контактов очень много. Ларссон сам начал заваливаться еще до столкновения.

Что касается момента на третьей компенсированной минуте, там защитник выставляет руки, а нападающий пятится назад и неестественно падает, усиливая контакт. В такие ключевые моменты матча нам бы хотелось, чтобы нарушение было понятно для всех. Во всех этих моментах департамент поддерживает решение арбитра. (Александр Рогулев)

«Спартак» — «Оренбург»: на последней минуте был пенальти на Бакаеве. Арбитр Васильев уволил Кононова //

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр