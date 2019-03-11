В программе "Инсайдеры" принял участие журналист "СЭ"

Сегодня в 22:55 в эфир телеканала "Матч Премьер" выйдет новый выпуск программы "Инсайдеры" с Нобелем Арустамяном. Гость программы – заместитель главного редактора газеты "Спорт-Экспресс" Сергей Егоров.
Темы выпуска:
– как добываются инсайды?
– влияют ли современные спортивные журналисты на общую повестку в российском футболе?
– телеграм-каналы, как медийное оружие. Кому это нужно?
– кейс Игнатьева в Краснодаре. Кто и ради чего заварил скандал с одним из самых талантливых игроков поколения? И при чем здесь дорогие машины...
– Шапи Сулейманов и слухи о том, что он "переписан"
– аппаратные игры в клубах. Как это устроено?
– за какими перестановками стоит следить в клубах и на что это может повлиять
Загрузка...