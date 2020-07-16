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В последнем туре «Зенит» может повторить рекорд «Спартака»-1999

16 июля 2020, 00:03
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В 29 турах сезона-2019/20 «Зенит» набрал 69 очков. В случае гостевой победы над «Ростовом» питерцы повторят лучший результат чемпионата России, продолжающегося 30 туров. В 1999 году «Спартак» Олега Романцев выиграл золото, набрав 72 очка. Правда, разность мячей у красно-белых — «+51», а сине-бело-голубых сейчас — «+46».

Лучшие результаты в чемпионате России в сезонах из 30 туров

Сезон

Клуб

Тренер

И

В

Н

П

М

О

1999

Спартак

Олег Романцев

30

22

6

2

75-24

72

1995

Спартак-Алания

Валерий Газзаев

30

22

5

3

63-21

71

2000

Спартак

Олег Романцев

30

23

1

6

69-30

70

2019/20

Зенит

Сергей Семак

29

21

6

2

63-17

69

2016/17

Спартак

Дмитрий Аленичев, Массимо Каррера

30

22

3

5

46-27

69

2010

Зенит

Лучано Спаллетти

30

20

8

2

61-21

68

2014/15

Зенит

Андре Виллаш-Боаш

30

20

7

3

58-17

67

2002

Локомотив

Юрий Семин

30

19

9

2

46-14

66

2002

ЦСКА

Валерий Газзаев

30

21

3

6

60-26

66

При этом «Зенит» уже сегодня побил клубный рекорд, превзойдя результаты сезонов-2010 и -2014/15. Больше очков и побед у сине-бело-голубых было только в продолжавшемся полтора года чемпионате-2011/12. Чаще Сергея Семака в одном чемпионате побеждали всего три тренера — Лучано Спаллетти (24 раза в сезоне-2011/12), Олег Романцев (23 в сезоне-2000, по 22 в сезонах-1997 и -1999) и Валерий Газзаев (22 в сезонах-1995 и -1996).

Сезоны чемпионата России, в которых «Зенит» побеждал больше всего

Сезон

Тренер

И

В

Н

П

М

О

2011/12

Лучано Спаллетти

44

24

16

4

86-38

88

2019/20

Сергей Семак

29

21

6

2

59-16

69

2014/15

Андре Виллаг-Боаш

30

20

7

3

58-17

67

2018/19

Сергей Семак

30

20

4

6

57-29

64

2010

Лучано Спаллетти

30

20

8

2

61-21

68

2013/14

Лучано Спаллетти, Сергей Семак, Андре Виллаш-Боаш

30

19

6

5

63-32

63

2012/13

Лучано Спаллетти

30

18

8

4

53-23

62

2007

Дик Адвокат

30

18

7

5

54-32

61

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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