В последнем туре «Зенит» может повторить рекорд «Спартака»-1999

В 29 турах сезона-2019/20 «Зенит» набрал 69 очков. В случае гостевой победы над «Ростовом» питерцы повторят лучший результат чемпионата России, продолжающегося 30 туров. В 1999 году «Спартак» Олега Романцев выиграл золото, набрав 72 очка. Правда, разность мячей у красно-белых — «+51», а сине-бело-голубых сейчас — «+46».

Лучшие результаты в чемпионате России в сезонах из 30 туров

Сезон Клуб Тренер И В Н П М О 1999 Спартак Олег Романцев 30 22 6 2 75-24 72 1995 Спартак-Алания Валерий Газзаев 30 22 5 3 63-21 71 2000 Спартак Олег Романцев 30 23 1 6 69-30 70 2019/20 Зенит Сергей Семак 29 21 6 2 63-17 69 2016/17 Спартак Дмитрий Аленичев, Массимо Каррера 30 22 3 5 46-27 69 2010 Зенит Лучано Спаллетти 30 20 8 2 61-21 68 2014/15 Зенит Андре Виллаш-Боаш 30 20 7 3 58-17 67 2002 Локомотив Юрий Семин 30 19 9 2 46-14 66 2002 ЦСКА Валерий Газзаев 30 21 3 6 60-26 66

При этом «Зенит» уже сегодня побил клубный рекорд, превзойдя результаты сезонов-2010 и -2014/15. Больше очков и побед у сине-бело-голубых было только в продолжавшемся полтора года чемпионате-2011/12. Чаще Сергея Семака в одном чемпионате побеждали всего три тренера — Лучано Спаллетти (24 раза в сезоне-2011/12), Олег Романцев (23 в сезоне-2000, по 22 в сезонах-1997 и -1999) и Валерий Газзаев (22 в сезонах-1995 и -1996).

Сезоны чемпионата России, в которых «Зенит» побеждал больше всего