РПЛ на официальном сайте опубликовала расписание матчей чемпионата России с 9-го по 19-й тур. В последнем 19-м туре в 2019 году встретятся «Зенит» и «Динамо». Игра пройдет 6 декабря, начало — в 19.30 по московскому времени.

На следующий день «Краснодар» сыграет с ЦСКА, начало — в 16.30.

Последней игрой РПЛ в 2019 году станет встреча «Спартака» и «Ростова». Состоится она 8 декабря, начало — в 19.00.